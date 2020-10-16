علييف يؤكد عدم رغبة باكو بنقل صراع قره باغ إلى أراضي أرمينيا

أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الجمعة، أن باكو ليس لديها خطط لنقل صراع قره باغ إلى أراضي أرمينيا.

باكو - سبوتنيك. وقال علييف، في مقابلة مع قناة "الخبر" التركية: "ليس لدينا أهداف أو خطط عسكرية في أراضي أرمينيا. ليس لدينا نية لنقل العمليات العسكرية إلى أراضي أرمينيا".

هذا واندلعت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

يذكر أنه في فجر الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أنه عقب وقت قصير من بدء سريان وقف إطلاق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الاتفاق.