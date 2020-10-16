إثيوبيا تتخذ قرارا بشأن مواطنيها في الخارج... العدد الأكبر في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، اتخاذها قرارا بشأن مواطنيها الموجودين في خارج البلاد، والقرار الجديد تأثر به عدد كبير من الإثيوبيين في السعودية.

ونشرت الخارجية الإثيوبية، بيانا عبر وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، قالت فيه إنها قررت إعادة 993 مهاجرا إثيوبيا من 3 دول، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي في المؤتمر الصحفي، إن 953 من المهاجرين الاثيوبيين تم إعادتهم من المملكة العربية السعودية و5 من تنزانيا و35 من جيبوتي.

وشدد المسؤول الإثيوبي على أن إعادة المواطنين المحتجزين والذين في أوضاع سيئة سيستمر، ولن يتوقف أبدا.

وقال الدبلوماسي إن "حكومة إثيوبيا، لا تزال ملتزمة بأن تعمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة، من أجل حماية وإعادة المواطنين الذين يواجهون أوضاعا صعبة في المهجر".

وتابع بقوله "تم تنفيذ عدد من الأنشطة الدبلوماسية المثمرة، خلال الأسابيع الماضية".