وكالة: تركيا تعتقل رجلا للاشتباه في أنه يتجسس لصالح الإمارات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني بارز، اليوم الجمعة، أن المخابرات التركية اعتقلت رجلا للاشتباه في أنه يتجسس على عرب في تركيا لصالح الإمارات.

وقال المصدر المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، إن المشتبه به اعترف.

واعتقلت تركيا العام الماضي رجلين كانت أيضا تشتبه في أنهما يتجسسان على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

وقال مسؤول في ذلك الوقت، إن أحدهما له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر / تشرين الأول 2018.

وقال المسؤول اليوم إن المشتبه به جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي لكن السلطات التركية حصلت منه على "مجموعة من الوثائق المخفية" التي تظهر صلاته بالإمارات.

يشار إلى أنه لم يصدر تعليق، حتى الآن، من السلطات الإماراتية على أنباء اعتقال المشتبه به.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قد انتقد، السبت الماضي، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي برر فيها سبب وجود قوات تركية في قطر.

وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر"، إن "تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر، والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة".