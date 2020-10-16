40% من الطلاب الأمريكيين قد يحتجون إذا فاز ترامب في الانتخابات

أعلنت وكالة الأبحاث "College Reaction" أنه قد يحتج ما يقرب من 40% من الطلاب الأمريكيين إذا فاز الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته الوكالة، قال 17% من طلاب الجامعات الأمريكية إنهم سيحتجون إذا فاز ترامب في الانتخابات، وقال 22% آخرون إنهم "على الأرجح" سيحتجون. في الوقت نفسه، قال 31% من المستطلعين إنهم على الأرجح لن يحتجوا، و 30% قالوا إنهم بالتأكيد لن يخرجوا للاحتجاجات إذا تم انتخاب ترامب.

🚨 40% of college students would likely protest Trump win https://t.co/bwCpzIquul — Jim VandeHei (@JimVandeHei) October 16, 2020

​ومع ذلك، إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، فعندئذ، وفقًا للاستطلاع، يمكن لـ 3% فقط من الطلاب الذهاب إلى الاحتجاجات، بينما سيحتج 1% بشكل مؤكد.

ستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم إجراء الاستطلاع من 6 إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول على 875 طالبًا جامعيًا، وأكدت الوكالة أن هامش الخطأ لا يزيد عن 3.3 نقطة مئوية.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم للتشكيك في شرعية الانتخابات، بسبب مخاوفه بشأن التصويت عبر البريد الذي شجع عليه الديمقراطيون خلال جائحة فيروس كورونا.