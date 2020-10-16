الشرطة الفرنسية: قتلى في عملية طعن بضواحي باريس

قالت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، إن قتلى سقطوا في عملية طعن جرت في ضواحي العاصمة باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية، في بيان نقلته وكالة "رويترز" إن رجل تعرض لعملية طعن في منطقة الرقبة في ضواحي باريس.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، إنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن، التي تمت في مقاطعة "كونفاينس سانتونورين" الباريسية.

وأشار مصدر في الشرطة الفرنسية إلى أن الضحية، التي تعرضت لعملية الطعن وافته المنية في المستشفى إثر جراحه.

كما أوضح المصدر أن منفذ عملية الطعن قتل بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر الشرطة.

ولفت مصدر الشرطة الفرنسية إلى أن شهود العيان، سمعوا منفذ عملية الطعن، وهو يهتف "الله أكبر" قبل تنفيذه العملية.

يتبع...