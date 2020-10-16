واشنطن ترفض اقتراح بوتين لتمديد معاهدة "ستارت 3" دون شروط

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد معاهدة "ستارت -3" لمدة عام واحد دون شروط مسبقة، ليس خيارًا لحل المشكلة.

وقال أوبراين في بيان نشره على حساب مجلس الأمن القومي الأمريكي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، "رد بوتين اليوم بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة دون تجميد ترسانات الرؤوس النووية فكرة محكوم عليها بالفشل منذ البداية".

وأضاف "الولايات المتحدة تتعامل بجدية كبيرة مع موضوع السيطرة على الأسلحة لضمان الأمن في العالم بأسره. نأمل في أن تراجع روسيا موقفها قبل انطلاق سباق تسلح مكلف".

(3/3) The United States is serious about arms control that will keep the entire world safe. We hope that Russia will reevaluate its position before a costly arms race ensues.” –NSA Robert C. O’Brien — NSC (@WHNSC) October 16, 2020

هذا واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الحالية لمدة عام دون أية شروط.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء الماضي، أن روسيا مستعدة لإدراج نوعين من خمسة أنواع أسلحة جديدة في سياق معاهدة ستارت-3".

وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية بشأن الاستقرار الاستراتيجي على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 نيسان/ أبريل من عام 2010 في براغ، التي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.