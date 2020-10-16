بلجيكا تغلق جميع المقاهي والمطاعم 4 أسابيع لمكافحة فيروس كورونا

أصدرت الحكومة البلجيكية، اليوم الجمعة، قرارا بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم لمدة 4 أسابيع في إطار سعيها لمواجهة الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

أعلن عن هذه الخطوة نائب رئيس الوزراء جورج جيلكينيت عقب اجتماع لوحدة الأزمات بالحكومة البلجيكية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفرضت منطقة مدينة بروكسل بالفعل قيودًا مماثلة الأسبوع الماضي، لكن إعلان الجمعة يمددها على مستوى البلاد كلها.

ومثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، فرضت بلجيكا إغلاقًا على مستوى البلاد في وقت سابق من هذا العام، مما ساعد على خفض حالات "كوفيد 19".

لكن الإصابات الجديدة - وكذلك الحالات الخطيرة التي تنطوي على دخول المستشفى - تتزايد مرة أخرى، مما دفع السلطات إلى تشديد القواعد.

في المقابل، نددت رئيسة اتحاد المقاهي في بلجيكا بهذا الإجراء "التمييزي" ضد هذه المؤسسات، وطالبت بتقديم "دليل علمي يؤكد أن انتشار الفيروس يأتي من المقاهي".

لكن فيرفورت عزا من جانبه ذلك، إلى أن القواعد الصحية "تحظى باحترام أفضل في المطاعم". موضحا: "إنه شكل آخر من أشكال الاستهلاك حيث يتم الجلوس على الطاولة ونضع الكمامة عندما نتنقل. أما في المقاهي فالمشكلة تكمن في الحركة وحقيقة أنه في لحظة معينة يتم الاختلاط بين الطاولات".