بايدن يخرج منتصرا على ترامب في معركة "المشاهدات التلفزيونية"

كشفت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الجمعة، عن خروج نائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، منتصرا على الرئيس دونالد ترامب، في معركة "المشاهدات التلفزيونية".

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن بايدن تفوق على ترامب في معركة التقييمات التلفزيونية، بحسب بيانات نيلسن.

وقالت الشبكة الأمريكية إن عدد مشاهدي بايدن بلغ 13.9 مليون مشاهد على قناة "أيه.بي.سي" التابعة لوالت ديزني مساء أمس الخميس.

بينما استقطب ترامب 13 مليونا عبر قنوات "إن.بي.سي" التابعة لشركة كومكاست وقناتي الاشتراكات التابعتين لها "إم.إس.إن.بي.سي" و"سي.إن.بي.سي".

ويمكن تعديل الأرقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وتم تحديد موعد اللقاءات التلفزيونية في وقت الذروة، بعد إلغاء مناظرة كان من المفترض إقامتها في نفس الوقت.

وامتنع ترامب عن المناظرة، بعد أن قال المنظمون إنها ستكون افتراضية لتقليل مخاطر الإصابة بكورونا.

وعلى قناة "أيه.بي.سي" ​​هاجم المرشح الديمقراطي بايدن طريقة تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا.

ودافع ترامب على قناة "إن.بي.سي" عن أسلوب تصديه للفيروس وعن سلوكه الشخصي.

وتعرضت "إن.بي.سي" لانتقادات بسبب تحديد موعد ترامب في نفس التوقيت مع بايدن، بعد أن كانت "أيه.بي.سي" قد حددت بالفعل موعدها مع المرشح الديمقراطي، مما اضطر الناخبين لاختيار المرشح الذي سيشاهدونه على الهواء مباشرة.