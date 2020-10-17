واشنطن ترحب بالعقوبات الأوروبية على مسؤولين روس على "صلة بتسميم نافالني"

رحبت الولايات المتحدة بالعقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا بحق مسؤولين روس على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، والذي تنفي موسكو اتهامات دول غربية بتدبير واقعة تسميمه بمادة نوفيتشوك.

القاهرة - سبوتنيك. وعلى حسابها عبر تويتر، غردت متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس: الولايات المتحدة ترحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات على مسؤولين روس على صلة بتسميم أليكسي نافالني؛ يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك الهجوم".

The United States welcomes @EUCouncil's decision to sanction Russian officials linked to the poisoning of Aleksey Navalny. Those responsible for this attack must be held accountable. https://t.co/W4JOpmfboV — Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 16, 2020

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد ومنظمة روسية واحدة يزعم ارتباطهم بتسميم الناشط الروسي أليسكي نافالني.

وتضم القائمة: مدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، ورئيس إدارة الرئيس الروسي لشؤون السياسة الداخلية أندريه يارين، والممثل المفوض في سيبيريا سيرغي مينيايلو، ونائبي وزير الدفاع الروسي بافل بوبوف وأليكسي كريفوروتشكو. كما تشمل العقوبات المعهد الحكومي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي تم اتخاذها تتضمن منع السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول الموجودة فيه. كما يمنع للأشخاص والشركات من الاتحاد الأوروبي تقديم لهم أموال.

بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الروس على خلفية تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني خطوة غير ودية متعمدة.