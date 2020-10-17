ملك هولندا يقطع عطلة في اليونان بعد تعرضه لانتقادات بسبب سفره خلال تفشي الوباء

قطع الملك فيليم ألكسندر ملك هولندا وزوجته اليوم الجمعة عطلة كانا يقضيانها في اليونان بعد أن تعرضا لانتقادات بسبب السفر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الملك وزوجته الملكة ماكسيما في بيان نشره القصر الملكي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "نرى ردود الفعل من الناس على تقارير نشرتها وسائل إعلامية... نود ألّا ندع مجالا للشك في أن من الضروري اتباع الإرشادات للسيطرة على كوفيد-19. النقاشات بشأن عطلتنا لا تساهم في ذلك"، بحسب رويترز.

وعلى الرغم من أن عطلة الملك في اليونان لم تخالف أي قواعد بموجب إجراءات عزل لمكافحة المرض في بلاده بما يشمل قيودا جديدة قبل أيام، إلا أن الحكومة نصحت بعدم السفر إلا للضرورة.

وسجلت هولندا ما يقرب من ثمانية آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الجمعة وهي زيادة قياسية هناك.

وكان الملك والملكة قد قدما اعتذارا في أغسطس/ آب بسبب عطلة سابقة في اليونان بعد أن جرى نشر صورة لهما دون مراعاة إرشادات التباعد الاجتماعي.