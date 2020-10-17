نواز شريف يتهم الجيش الباكستاني بتنصيب عمران خان بالضغط على السلطة القضائية

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف قائد الجيش قمر جاويد باجواه بالإطاحة بحكومته، والضغط على السلطة القضائية، وتنصيب الحكومة الحالية بقيادة عمران خان في انتخابات عام 2018.

وتحدث شريف عبر دائرة تلفزيونية من لندن إلى تجمع ضم عشرات الآلاف نظمته أحزاب معارضة بمناسبة تدشين حملة احتجاجية بأنحاء البلاد انطلاقا من مدينة جوجرانوالا بهدف الإطاحة بحكومة خان، بحسب رويترز.

وقال شريف مخاطبا الحشد الذي كان الأكبر من نوعه منذ انتخابات 2018 "أيها الجنرال قمر جاويد باجواه، لقد قضيت على حكومتنا التي كانت تعمل جيدا، ووضعت الأمة والدولة على مذبح رغباتك".

وشكلت تسعة أحزاب معارضة رئيسية، في الشهر الماضي، تحالفا أطلقت عليه اسم حركة باكستان الديمقراطية وذلك لتدشين حملة ضد الحكومة في مختلف أنحاء البلاد.

يشار إلى أن المحكمة العليا أقالت حكومة شريف عام 2017 في تهم فساد، وسافر الرجل إلى لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني للعلاج.

وينفي الجيش الباكستاني التدخل في السياسة، كما ينفي خان، الذي فاز في الانتخابات ببرنامج لمكافحة الفساد، اتهامه بالوصول إلى السلطة بمساعدة الجيش.

وقال رئيس الوزراء أمس الجمعة إنه لا يخشى حملة المعارضة ووصفها بأنها تهدف إلى ابتزازه لدفعه لإسقاط تهم الفساد عن زعمائها.