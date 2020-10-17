سرقة 10 آلاف جرعة من لقاح الأنفلونزا في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية سرقة ما يزيد عن 10 آلاف جرعة من لقاح الأنفلونزا من شركة توزيع في المكسيك، عقب أسبوع واحد من سرقة ما يقرب من 38 ألف وحدة من أدوية السرطان.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أصدرت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية بالمكسيك تنبيها صحيا بعد سرقة لقاح "فاكسيجريب"، الذي كان مخصصا للمستشفيات العامة.

وأوضحت اللجنة أنه تمت سرقة الجرعات من شاحنة نقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتم العثور على 27 حقيبة من أدوية السرطان في أحد شوارع مكسيكو سيتي، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تلك الأدوية هي التي سرقها لصوص مسلحون من مختبر في الرابع من أكتوبر الجاري.

ووقعت السرقات في الوقت الذي تعاني فيه المكسيك من نقص حاد في أدوية السرطان للأطفال، وفي بداية موسم الأنفلونزا.

وأطلقت السلطات حملة تطعيم ضد الإنفلونزا لمنع هذا الفيروس من الاندماج مع فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 85 ألف شخص في المكسيك، وهي رابع أكبر حصيلة وفيات في العالم.