أردوغان يرد على تعليق كندا تصدير بعض المعدات العسكرية لتركيا

أبلغ أردوغان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم أمس الجمعة، أن تعليق كندا لتصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا لا يتفق مع روح التحالف.