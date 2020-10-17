علييف يصف الهجوم الصاروخي على مدينة كنجة بجريمة حرب ويعد بـ"الرد في ساحة المعركة"

وصف الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت، الهجوم الصاروخي على مدينة كنجة الأذربيجانية بأنه جريمة حرب، ووعد بالرد في ساحة المعركة ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم.

باكو - سبوتنيك. وقال علييف في كلمة للشعب الأذربيجاني: "هذه جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية. إذا كان المجتمع الدولي لا يريد معاقبتهم، فسوف نعاقب المسؤولين. سنعاقبهم في ساحة المعركة، سنرد".

وأعلنت السلطات الأذربيجانية في وقت سابق عن هجمات صاروخية على مدينة كنجة ومينغيتشفير، وأفادت الأنباء عن سقوط 13 قتيلا وإصابة 52 بجروح، ونفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان معلومات باكو حول شن هجوم من الأراضي الأرمنية على أذربيجان.

ويذكر أنه في فجر الـعاشر من أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.

وكانت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان قد تجددت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين.