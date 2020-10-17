الدفاع الأرمينية تنفي إسقاط أذربيجان لمقاتلة تابعة لها من طراز "سو-25"

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم السبت، تصريحات باكو بشأن تدمير مقاتلة تابعة للقوات المسلحة الأرمينية من طراز "سو-25".

وقالت ستيبانيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية حول إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للجانب الأرميني في الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر، يعتبر تضليل آخراً".

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات المسلحة الأرمينية على خط التماس في ناغورني قره باغ.

وأعلن المركز الإعلامي الموحد التابع للحكومة الأرمينية، يوم الأربعاء الماضي، عن تدمير 541 قطعة من المدرعات بالإضافة إلى 176 طائرة مسيرة أذرية منذ بداية تصعيد النزاع في قره باغ.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، في 27 أيلول/سبتمبر الفائت، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

ويذكر أنه في فجر الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.