ترامب يوافق على طلب سلطات كاليفورنيا عقب الحرائق المدمرة

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طلب سلطات ولاية كاليفورنيا للحصول على أموال الإغاثة في حالات الكوارث لتنظيف الأضرار الناجمة عن حرائق مدمرة اجتاحت الولاية في الآونة الأخيرة.

وكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في تغريدة على "تويتر" : "لقد تحدثت للتو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وافق على طلب إعلان الكوارث الكبرى".

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 16, 2020

كما شكر نيوسوم الرئيس ترامب على اتخاذ الإجراءات بشكل سريع.

وتسببت حرائق الغابات في احتراق أكثر من 4 ملايين فدان في ولاية كاليفورنيا، وهو ضعف إجمالي المساحة المحترقة عام 2018 الذي كان الأعلى على الإطلاق.

ووقعت خمسة من أكبر ستة حرائق في تاريخ الدولة في عام 2020، ولقي 31 شخصا مصرعهم، ودُمر أكثر من 9200 مبنى.