ترامب: سأغادر البلاد في حال فاز أسوأ مرشح في التاريخ

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، قائلا إنه سيغادر البلاد في حال انهزامه أمام من وصفه بـ"أسوأ مرشح في تاريخ".