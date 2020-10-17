غوتيريش يرحب بعملية تبادل الأسرى في اليمن ويدعو لإنهاء الحرب

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بعملية تبادل الأسرى التي نفذتها الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وفقاً لاتفاق سويسرا الذي توصلا إليه أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، مؤكدا أن العملية تعكس أهمية الحوار في إحداث اختراق هام باتجاه وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في اليمن.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان نشره مكتب المبعوث الأممي، "تلك خطوة مهمة في مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وهي أيضا أكبر عملية إطلاق أسرى منذ بدء النزاع".

وأضاف: "هذا خير دليل على أن الحوار والتنازلات يمكن أن تحرز خرقا مهما".

Secretary-General @antonioguterres welcomes the further release of detainees by the Yemeni parties in line with the agreement reached in September. This step is proof that important breakthroughs can be achieved through dialogue and compromise: https://t.co/FCydRKHZTp — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) October 16, 2020

وحث الأمين العام طرفي النزاع على "الاستمرار في الانخراط مع جهود مبعوثه الخاص بنية حسنة ومن دون أي شروط مسبقة لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك الذي يتضمن وقف إطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، وتدابير إنسانية واقتصادية بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة للجميع لإنهاء الحرب".

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الجمعة، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" 1056 أسيرا تنفيذا لاتفاق سويسرا الذي توصل إليه الجانبان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي احتضنته مدينة مونترو السويسرية في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، والمتضمن الإفراج عن 1081 أسيرا من الجانبين، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق عمان المعلن في 16 شباط/فبراير الماضي.