الصين: محاولة إثارة الشقاق بيننا وبين روسيا محكومة بالفشل

قالت وزارة الخارجية الصينية إن محاولات إثارة الشقاق بين الصين وروسيا محكومة بالفشل، وإن العلاقات بين البلدين يمكن أن تصمد أمام مختلف المخاطر والتحديات.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي دوري نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".

وجاءت ملاحظات تشاو تعليقاً على تصريحات سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يوم الأربعاء الماضي، بأن موسكو لا تخطط للقيام بمناورة ضد التحالف المناهض للصين الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف تشاو: "رداً على محاولة دولة معينة لإثارة الشقاق في العلاقات الصينية الروسية، فقد أعرب وزير الخارجية لافروف في مناسبات عدة عن معارضته، منتقداً هذا النوع من السلوك الرامي لنثر بذور الشقاق والفتنة، باعتباره انتهاكا للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، والذي لا يليق بقوة كبيرة".

وقال تشاو: "بعض الدول تريد إثارة مشاكل غير موجودة أصلاً بين الصين وروسيا، وهذا ما ستؤول إليه في النهاية"، مؤكدا اتفاق الصين بالكامل مع الموقف الروسي.

وتابع مؤكدا أن الوقائع أثبتت أنه وتحت التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين، فإن الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد مستقرة وقوية ومرنة، مؤكداً أن هذه العلاقة تزخر بالحيوية والقوة الكبيرة، ما يُمكّنها من الصمود في وجه مختلف أنواع المخاطر والتحديات.

وقال تشاو: "تُثمّن الصين المستوى العالي من الثقة السياسية المتبادلة، والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما أنها ستواصل العمل مع روسيا لتحقيق نتائج جديدة في العلاقات بين البلدين".