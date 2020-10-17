هاري وميغان ماركل يحدثان ضجة بصورتهما الجديدة

وتظهر ميغان ماركل في الصورة وهي جالسة تبتسم، بينما يجلس خلفها زوجها الأمير هاري ويبتسم للكاميرا، وتم التقاطها في منزلهما الجديد في مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم التقاط الصورة المتداولة بالأبيض والأسود، وهي بعدسة المصور، مات سايلز، من مدينة لوس أنجلوس، وهي ضمن الترويج لحلقتهما الافتراضية الخاصة بـ"Time100"، والتي تحمل عنوان "هندسة عالم أفضل".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سبب رواج الصورة أنها تخلت عن الأجواء الرسمية التي تصاحب التقاط صورا لأعضاء الأسرة الملكية البريطانية، إذ اتسمت بالبساطة الشديدة، وترتدي ميغان فيها سترة أنيقة وملائمة وقميص أبيض عادي وبنطلون، بينما يرتدي الأمير هاري بذلته من بدون ربطة عنق، ويبدو الزوجان الملكيان مرتاحين في اللقطة.

وسيتم عرض حلقة الأمير هاري وميغان ماركل ضمن محادثات "Time100" يوم الثلاثاء المقبل، بالشراكة مع شركة "بروكتر آند جامبل"، وتحمل عنوان "هندسة عالم أفضل"، والتي من المقرر أن تعكس تركيز الأمير هاري (35 عاما) وميغان ماركل على بناء مجتمعات عبر الإنترنت تكون أكثر تعاطفا وأمانا وجدارة بالثقة.

كما سيناقش الزوجان الملكيان أيضا في الحلقة ما يعنيه ذلك لدعم وتسريع التقدم في القضايا الحاسمة، مثل المساواة بين الجنسين والعدالة العرقية وتغير المناخ.

ويعيش الزوجان هاري وميغان حاليا في كاليفورنيا بعدما تخليا عن مهامهما الملكية في مارس/ آذار.