استطلاع رأي: 54% من الإسرائيليين يرغبون بانسحاب نتنياهو من الحياة السياسية

أظهر استطلاع رأي حديث أن نحو 54% من الإسرائيليين يرغبون في انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من الحياة السياسية.

ونقل موقع "i24news" أن نتائج الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "معاريف"، أفادت بأن 54% من الشعب الإسرائيلي يرغبون في رحيل نتنياهو مقابل 36% يرغبون ببقائه، في حين أن 10% لم يحددوا موقفهم من الأمر.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن " حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يحصل على 28 مقعدا مقابل 21 مقعدا لتحالف أحزاب اليمين "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، ووفقا للاستطلاع فان حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس سيحصل على 9 مقاعد".

أما حزب "يش عتيد-تيلم" برئاسة يائير لابيد، وفقا للاستطلاع، يحصل على 17 مقعدا، والقائمة "المشتركة" ستحصل على 14 مقعدا، "يسرائيل بيتنو" على 9 مقاعد، حزب "شاس" للمتدين الشرقيين سيحصل على 9 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" للمتدين الاسكناز سيحصل على 7 مقاعد، وحزب "ميرتس" اليساري على 6 مقاعد.

وتطرق الاستطلاع إلى ثقة الإسرائيلين في نجاح بنيامين نتنياهو للتعامل مع أزمة كورونا، حيث أجاب 55% من الإسرائيليين بأنهم لا يثقون برئيس الحكومة، مقابل 39% يثقون به، في حين ان 6% من المستطلعين لم يحددوا رأيهم.