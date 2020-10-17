إصابة موظف في مقر إقامة بابا الفاتيكان بكورونا

قال الفاتيكان، اليوم السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابة رجل يعيش في نفس مقر إقامة البابا فرنسيس بالفاتيكان بمرض كوفيد-19 ودخل في عزل.

وقال بيان إن هذا الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته ولم تظهر عليه أعراض المرض غادر مقر سانتا مارتا ودخل عزلا مع آخرين خالطهم بشكل مباشر، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc".

#الفاتيكان يقول إن الاختبارات أثبتت إصابة رجل يعيش في نفس مقر إقامة البابا فرنسيس بالفاتيكان بفيروس كوفيد-19 ودخل في عزلhttps://t.co/Ex97H74eGd#COVID19 #Vatican — CNBC Arabia (@CNBCArabia) October 17, 2020

​وأثبتت الاختبارات إصابة شخص آخر يعيش في هذا المقر الذي يضم نحو 130 غرفة وجناحا بفيروس كورونا عندما اجتاح الوباء إيطاليا في مارس آذار.

وتجرى للبابا فرنسيس اختبارات منتظمة للكشف عن كوفيد-19، وأجريت للبابا عملية لاستئصال جزء من إحدى رئتيه أثناء مرضه عندما كان شابا في وطنه الأرجنتين.