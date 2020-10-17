الهند تختار 300 مليون شخص لإعطائهم الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بدأت السلطات الهندية اختيار 300 مليون شخص للحصول على الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين فى وزارة الصحة الهندية، أن الأولوية في إعطاء جرعة اللقاح ستكون لأفراد فى قطاعات تواجه مخاطر شديدة، مثل رجال الشرطة وموظفى الرعاية الصحية والصرف الصحى والمسنين وهؤلاء الذين يعانون من أكثر من مرض.

ومن المنتظر إجراء التجارب التى ستشمل جرعة زائدة للمرحلة الأولى، فور الموافقة على استخدام لقاح، خاصة وأن توفير لقاح آمن وسريع يعد أولوية لدى رئيس وزراء الهند ناريندا مودى.

وأشار التقرير إلى أن دولة بحجم الهند لا يستطيع نظام الرعاية الصحية المنهار حتى قبل تفشى كورونا، مقاومة ضغط الجائحة على المدى الطويل.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم تجاوز 39 مليون حالة، وفقا لأحدث الإحصائيات، واحتلت الهند المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بإجمالي 7,442,823 حالة، تسبقها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، وتليها البرازيل في المركز الثالث.