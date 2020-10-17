أردوغان يعلن اكتشاف حقل غاز بسعة 405 مليارات متر مكعب في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر الأسود، بسعة تصل إلى405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

أنقرة – سبوتنيك. وبحسب التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي الأسبوع الماضي، فإنه سيعلن السبت عن كمية الاحتياطي الجديد للغاز الطبيعي المكتشف في مياه البحر الأسود.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، الأسبوع الماضي تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان خلال حضوره اجتماع الكتلة النيابة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مقر البرلمان في العاصمة أنقرة، حيث قال: "سنعلن خلال زيارة سأجريها لسفينة الفاتح للتنقيب في البحر الأسود السبت المقبل، عن كمية الغاز الجديد المكتشف".

وأعلن الرئيس التركي، أن سفينة جديدة ستتجه إلى شرق البحر المتوسط لإجراء أعمال التنقيب، حيث قال إن "سفينة يافوز ستتجه إلى البحر المتوسط لإجراء أعمال التنقيب بعد انتهاء أعمال الصيانة".

وأضاف: "سنواصل الرد على اليونان وقبرص الجنوبية اللتين لم تفيا بوعديهما ميدانيا"، مؤكدا: "سأعلن يوم السبت المقبل عن احتياطي الغاز الجديد في البحر المتوسط".