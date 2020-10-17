رئيس أرمينيا: خاب ظني كثيرا بإسرائيل

هاجم رئيس أرمينيا آرمين سركيسيان، تل أبيب، قائلا "خاب ظني كثيرا بإسرائيل"، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن "سركيسيان" شن، مساء أمس الجمعة، هجوما لاذعا على إسرائيل، على خلفية العلاقات العسكرية بين تل أبيب وباكو.

واتهم الرئيس الأرميني إسرائيل بالاستمرار في تزويد أذربيجان بالسلاح حتى خلال المعارك الحالية.

وأضاف الرئيس الأرميني : "خاب ظني كثيرا بإسرائيل"، مضيفا "لدي الكثير من الأصدقاء اليهود وأنا على علاقة جيدة مع الجاليات اليهودية".

واعتبر "سركيسيان" أنه "كان على إسرائيل التوقف عن تزويد أذربيجان بالسلاح عندما اندلعت المعارك، لكنها لم تفعل"، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح أن أصدقاءه اليهود في العالم أيضا يشعرون يخيبة الأمل من سلوك إسرائيل حيال بلاده.

وقال "سركيسيان" : "أعلم أن الكثيرين جدا بإسرائيل كانوا يريدون الاعتراف بمذابح الأرمن لكن الحكومة الحالية غير مستعدة لذلك".

وأمس الأول (الخميس)، نشرت هيئة البث صورا قالت إنها تكشف سقوط قنابل عنقودية صناعة إسرائيلية على منطقة قره باغ.