أردوغان: سنواصل البحث عن موارد الطاقة في البحرين الأسود والمتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عزم بلاده مواصلة بحثها عن موارد الطاقة في البحرين الأسود والمتوسط.

أنطاكيا - سبوتنيك . وقال أردوغان، في كلمة خلال زيارته لسفينة فاتح في البحر الأسود "سنواصل البحث عن الموارد الهيدروكربونية في البحرين الأسود والمتوسط".

وأضاف أردوغان: "وصلت كمية الغاز المكتشفة في البحر الأسود إلى 405 مليارات متر مكعب، بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب آخر في حقل سكاريا قبالة سواحل البحر الأسود".

وبسبب انتقادات الاتحاد الأوروبي المتكررة لممارسات تركيا في التنقيب عن موارد الطاقة بالبحر المتوسط، اعتبر أردوغان أن "الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته بسبب ممارسته معايير مزدوجة".