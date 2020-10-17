مغرد إماراتي شهير يصل تل أبيب... وصحفي إسرائيلي: مرحبا

وصل مغرد إماراتي شهير، عُرف بدعوته للتطبيع مع إسرائيل إلى تل أبيب، اليوم السبت، فيما وجه له صحفي إسرائيلي كلمات ترحاب حارة بالعربية.

وقال حمد المزروعي الذي يتابعه قرابة نصف مليون مغرد في حسابه على تويتر: "تل أبيب"، دون أن يذكر الغرض من الزيارة.

تل ابيب ... — حمد المزروعي (@uae_3G) October 16, 2020

​من جانبه، قال الصحفي والأكاديمي الإسرائيلي "إيدي كوهين" في تغريدة له بالعربية : "حمد المزروعي في مطار دافيد بن جوريون الآن .. مرحباً ألف بلهجة أهل نجران ومرحبا الساع بلهجة أهل العين".

حمد المزروعي 🇦🇪 في مطار دافيد بن جوريون 🇮🇱🕎📍الآن .. مرحباً ألف بلهجة أهل نجران ومرحبا الساع بلهجة أهل العين https://t.co/qX1uv8lGMo — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 17, 2020

​وعُرف المزروعي بدعواته السابقة للتطبيع مع إسرائيل، ودفاعه عن اتفاق السلام الذي وقعته الإمارات منتصف الشهر الماضي مع تل أبيب برعاية أمريكية.

سنة سلام وسعادة 🇮🇱 ... pic.twitter.com/vxrEgZRBb2 — حمد المزروعي (@uae_3G) September 17, 2020

حي الله بالشيخ نتنياهو ... pic.twitter.com/Hz86ukptFy — حمد المزروعي (@uae_3G) September 15, 2020

وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قد صادق أمس الأول (الخميس) على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وذلك بأغلبية 80 عضوا (من أصل 120) ومعارضة 13 من النواب العرب.