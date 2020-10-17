أرمينيا تعلن تدمير ثلاث طائرات تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية

أسقطت القوات المسلحة الأرمينية، بعد ظهر اليوم السبت، ثلاث طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية في المجال الجوي لأرمينيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان:"اليوم، من الساعة 16:30 إلى 17:45، أسقطت وحدات الدفاع الجوي ثلاث طائرات بدون طيار معادية في المجال الجوي لجمهورية أرمينيا، ودُمرت طائرة أخرى في سماء أرتساخ".

ومن جانبها أكدت باكو تدمير ثلاثة أنظمة صواريخ من طراز "تور" تابعة للقوات المسلحة الأرمينية خلال المعارك في منطقة جبرائيل.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، في 27 أيلول/سبتمبر الفائت، وتصاعدت حدة التوتر إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

يذكر أنه في فجر الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.