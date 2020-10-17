في أي بلد يطلق على الأولاد غالبا اسم محمد علي

أصبحت أسماء محمد علي وصليحة اسمين شائعين بحسب آخر إحصائية عالمية للأسماء في العام الماضي، وفضلهم عدد كبير من الآباء كأسماء لأبنائهم.

طشقند- سبوتنيك. ونشرت وكالة الخدمات العامة التابعة لوزارة المعلومات الأوزبيكية قائمة مطولة عن الأسماء الأكثر شعبية في أوزبكستان والتي اختارها الآباء للمواليد الجدد.

وبحسب المنظمة، في عام 2020، كانت الأسماء الأكثر شيوعًا هي محمد علي وصليحة: 1582 فتى و1601 فتاة.

وبحسب إحصائيات العام الماضي، فقد احتلت هذه الأسماء أيضًا المراتب الأولى. فأطلق 12461 مواطنًا على أطفالهم اسم صليحة، و11305 أوزبكيًا أطلقوا على أطفالهم اسم محمد علي.

كما قام موقع "thelanguagenerds" بأواخر نيسان/ أبريل الماضي، بنشر دراسة إحصائية لأكثر الأسماء التي تستخدمها دول العالم، ونظمها في خريطة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​ولم تكن هناك مفاجآت في العالم العربي، فأكثر اسم مستخدم في دول الخليج العربية على سبيل المثال هو "علي"، وفي سوريا "خالد"، وفي مصر "محمد"، وفي السودان "أحمد".