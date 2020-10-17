بايدن على قناة واحدة يحظى بمشاهدين أكثر من ترامب على ثلاث قنوات

سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على أعداد المشاهدين للقاءين جرى بثهما في نفس التوقيت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الوكالة:" ليس العدد هو المهم في الحقيقة، ولكن جو بايدن سجل شيئا مزعجا للرئيس دونالد ترامب".

وأوضحت أن عدد مشاهدي بايدن بلغ 14.1 مليون مشاهد على قناة "إيه بي سي" خلال الفترة من الساعة الثامنة حتى التاسعة مساء من ليلة الخميس، بينما تابع الرئيس الأمريكي 13.5 مليون مشاهد على كل من شبكات :"إن بي سي" و"سي إن بي سي"، و"إم إس إن بي سي"، بحسب تصنيف شركة "نيلسن".

وكان من المتوقع أن يحظى ترامب بعدد أكبر من المشاهدين وذلك ببساطة لأنه كان يشاهد على ثلاث شبكات.

ولكن في ظل وجود وقت ذروة لمستضيفي برامج الرأي الحر على "إم إس إن بي سي"، لم يكن ترامب بشكل خاص موضع ترحيب سواء من المشاهدين أو العاملين في الشبكة.

وبمجرد انتهاء لقاء ترامب، قالت راشيل مادو من شبكة "إم إس إن بي سي" قالت :" حسنا، لقد حدث للتو"، ثم انطلقت في تحقيق مطول للوقائع.

وتعرضت "إن.بي.سي" لانتقادات بسبب تحديد موعد ترامب في نفس التوقيت مع بايدن، بعد أن كانت "أيه.بي.سي" قد حددت بالفعل موعدها مع المرشح الديمقراطي، مما اضطر الناخبين لاختيار المرشح الذي سيشاهدونه على الهواء مباشرة.

وتعكس أرقام "نيلسن" الأشخاص الذين شاهدوا على التلفزيون، ولا تشمل الآخرين الذين بثوا الأحداث عبر المنصات الرقمية، التي تزداد شعبيتها.

ومن المقرر إجراء مناظرة ثانية بين "ترامب" و"بايدن" الخميس المقبل.