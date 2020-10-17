أرمينيا وأذربيجان تعلنان موعدا لهدنة إنسانية جديدة في قره باغ

أعلنت أرمينيا وأذربيجان، اليوم السبت، تحديد موعد لهدنة إنسانية جديدة في ناغوني قره باغ

قال السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية ناغورني قره باغ المعترف بها من طرف واحد، فهرام بوغوسيان، إنه من الساعة 00:00 يوم 18 أكتوبر، ستدخل الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ ، والتي وافقت عليها سلطات أرمينيا وأذربيجان.

يتبع....