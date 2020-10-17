آلاف الإسرائيليين يجددون التظاهر ضد نتنياهو... فيديو

عاود آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، التظاهر في القدس وتل أبيب (وسط)، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والفساد الحكومي، بعد تخفيف قيود على التجمهر بسبب جائحة كورونا، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بعد 4 أسابيع من الاحتجاجات التي تركزت في الساحات والتقاطعات القريبة من منازل المتظاهرين، عاد المتظاهرون للاحتجاج قرب المقر الرسمي لإقامة نتنياهو في شارع بلفور بالقدس الغربية.

وتظاهر ما يزيد عن 3 آلاف إسرائيلي في ميدان باريس القريب من مقر إقامة نتنياهو.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية أمام المتظاهرين جميع الشوارع المؤدية إلى منزل نتنياهو.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب نتنياهو بالرحيل على خلفية اتهامه بقضايا فساد بدأت أولى جلسات محاكمته فيها في 24 مايو/آيار الماضي، كما يتهمون حكومته بالفشل في التعامل مع جائحة كورونا.

كما تظاهر الآلاف في ميدان رابين بتل أبيب ضد نتنياهو، ثم انتظموا بعد ذلك في مسيرة جابت أنحاء المدينة، وفق هيئة البث الرسمية.

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وفي حيفا (شمال)، ألقت الشرطة القبض على 3 من مؤيدي نتنياهو بعد قيامهم برش غاز مسيل للدموع تجاه متظاهرين، بحسب بيان للشرطة الإسرائيلية.

שני מפגינים נפגעו ברמת גן כתוצאה מריסוס גז מדמיע לעברם מרכב חולף. י׳, שנפגעה מהריסוס, סיפרה לכאן חדשות: "לא אמרו כלום, פשוט ריססו ונסעו. לא ראיתי לכמה דקות, העור מאוד צורב. בדרך כלל יש נוכחות משטרתית בהפגנה - היום לא הייתה@daniel_elazar

(צילום: קבוצת המחאה רמת גן, מאיר אלמקייס) pic.twitter.com/DW2K0Lpe1M — כאן חדשות (@kann_news) October 17, 2020

ووثق ناشطون قيام أحد المؤيدين لنتنياهو بالبصق على وجه متظاهرة ضده في حي "بات غاليم" بالمدينة.

רגע היריקה על המפגינה בשכונת בת גלים בחיפה. זה כשלעצמו מחייב מעצר pic.twitter.com/KdYk1ePJSv — עמרי מניב omri maniv (@omrimaniv) October 17, 2020

وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا على خلفية تفشي وباء كورونا، حظر على الإسرائيليين التجمهر أو التحرك لمسافة تزيد عن 1 كم من منازلهم، قبل أن تعود وتخفف تلك القيود في وقت سابق اليوم.