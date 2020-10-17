إيران زاهافي يحمل منتخب إسرائيل مسؤولية إصابته بكورونا

أصيب نجم منتخب إسرائيل لكرة القدم، ونادي آيندهوفن الهولندي عيران (إيران) زاهافي، بفيروس كورونا، بحسب إعلام عبري.

جاء ذلك وفق ما أعلن النادي الهولندي، مساء اليوم السبت، في تغريدة على تويتر، وفق ما أفادت هيئة البث الرسمية.

وقال آيندهوفن إن "نتائج الاختبار الذي خضع له زاهافي (وسط مهاجم) قبل مباراة الدوري المحلي المقرر أن يخوضها فريقه قريبا أمام بي إي سي زفوله كانت إيجابية".

بدوره، أفاد رونكي كاتساف وكيل اللاعب الإسرائيلي بأن "عيران يعاني من أعراض نزلة برد لكنه يشعر بأن حالته جيدة نسبيا".

وسيخضع اللاعب للعزل المنزلي وسيغيب عن المباراتين التاليتين لفريقه إلى جانب لاعب آخر، هو جوردان تيز، المصاب أيضا بكورونا.

ووفق المصدر ذاته اتهم اللاعب منتخب بلاده بالمسؤولية على انتقال العدوى به، وعدم الحفاظ على اللاعبين.

وقال إنه خالط خلال المعسكر الأخير للمنتخب الإسرائيلي بشكل يومي 4 مصابين بالوباء.

والأربعاء الماضي، سجل زاهافي ثلاثية في مرمى منتخب سلوفاكيا في المبارة التي انتهت بـ 3:2 لإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية.

ومكث زاهافي معظم الوقت مع منتخب بلاده خلال الأسبوعين الأخيرين، لينضم بذلك إلى 3 لاعبين بالمنتخب الإسرائيلي أصيبوا بكورونا خلال الأيام الأخيرة: لؤي طه وحاتم عبد الحميد ونير بيتون.