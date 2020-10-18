احتجاجات في واشنطن ضد مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا

احتشد الآلاف أمام المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن اليوم السبت لتأبين القاضية الراحلة روث بادر غينسبرغ واحتجاجا على مسارعة الرئيس دونالد ترامب لاختيار إيمي كوني باريت خلفا لها.

وسار المتظاهرون في وسط مدينة واشنطن صوب درج المحكمة العليا. ومن المقرر خروج مئات المسيرات والمظاهرات باتجاه مجالس البلديات والمتنزهات والنصب التذكارية في أنحاء البلاد، بحسب رويترز.

Thousands marched to the Supreme Court in Washington to commemorate the late Justice Ruth Bader Ginsburg and protest President Trump's rush to push through Amy Coney Barrett as her replacement https://t.co/3DBuxnaCw1 pic.twitter.com/mHn6toUi9n — Reuters (@Reuters) October 17, 2020

وقال متظاهرون في المسيرة التي يغلب عليها النساء اليوم إنهم غاضبون من استعداد الجمهوريين فيما يبدو لقبول ترشيح باريت قبل قليل من يوم الانتخابات، بعد أن كانوا رفضوا في السابق اختيار ميريك جارلاند، مرشح الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، قبل ما يزيد على ستة أشهر من انتخابات عام 2016.

Thousands marched to the U.S. Supreme Court in Washington on Saturday to commemorate the late Justice Ruth Bader Ginsburg and protest President Donald Trump's rush to push through Amy Coney Barrett as her replacement. https://t.co/kprWz8eroS pic.twitter.com/YkZIJDyEwN — Atlantide (@Atlantide4world) October 17, 2020

يشار إلى أن اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي حددت 22 أكتوبر موعدا للتصويت على ترشيح باريت، قاضية الاستئناف المحافظة.

وتأتي عملية التصويت على قبول الترشيح في وقت يقترب كثيرا من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الأمر الذي أثار اعتراضات الديمقراطيين.