ترامب: سأغادر البلاد إذ خسرت الانتخابات... فيديو

أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أنه قد يضطر إلى "مغادرة البلاد" إذا كان سيخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن.

وقال ترامب، أثناء مؤتمر انتخابي له في مدينة ماكون بولاية جورجيا الأمريكية، إنه "سيشعر بضغط كبير إذا خسر أمام أسوأ مرشح للانتخابات في تاريخ انتخابات الرئاسة"، لافتا إلى أنه ريما يضطر إلى مغادرة البلاد.

President #Trump joked that he may have to leave the country if he loses to Joe #Biden. At a rally in Macon, GA Friday night, the President called the former VP “the worst candidate in the history of presidential politics.” #Election2020 pic.twitter.com/wxDD6KPorc — Guy Rawlings (@GuyWVTM13) October 17, 2020

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر، إذ حذر المرشح الديمقراطي، أمس السبت، من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.