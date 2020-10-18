أعلى حصيلة يومية… فرنسا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا 

سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد، ما رفع الإجمالي إلى أكثر من 867 ألفا، من بينهم 33392 وفاة.

باريس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أمس السبت "تسجيل أكثر من 32000 حالة إصابة بفيروس في يوم واحد ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 867197".

وأضافت أنه "تم تسجيل 90 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 33392".

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء عن قرار السلطات فرض حظر التجوال في تسع مناطق بينها العاصمة باريس من أجل الحد من انتشار "كوفيد-19" بعد أن أصبحت المستشفيات تعاني وضعا صعبا نتيجة ارتفاع أعداد المصابين.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة على المباشر "اتخذنا قرار فرض حظر التجوال في باريس وضواحيها وثمان مدن إضافية مع ضواحيها وذلك من الساعة التاسعة مساء لغاية السادسة صباحا ابتداء من يوم السبت المقبل"، مضيفا:

"حظر التجوال سيستمر لمدة شهر قابلة للتمديد ونحن نسعى لتمديده لغاية الأول من شهر كانون الثاني-ديسمبر المقبل".

هذا وأكد ماكرون أن بلاده تعيش وضعا "مثيرا جدا للقلق" معتبرا أن فرنسا دخلت في مرحلة الموجة الثانية من الوباء.