أرمينيا: تقدم للقوات الأذربيجانية في قاره باغ بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، أن الجيش الأذربيجاني تقدم نحو الاتجاه الجنوبي لخط التماس في ناغورنو قاره باخ الواقع على حدود إيران بالرغم من قرار وقف إطلاق النار بين الطرفين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المتحدث الذي قال إنه "بالرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين، انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية مرة أخرى الاتفاق بشكل صارخ".

وأضاف ستيبانيان"مواقف إيجابية .. كلا الجانبين يتكبد خسائر".

وأمس السبت، أعلن السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية ناغورني قره باغ المعترف بها من طرف واحد، فهرام بوغوسيان، إنه من الساعة 00:00 يوم 18 أكتوبر، ستدخل الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والتي وافقت عليها سلطات أرمينيا وأذربيجان.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع"، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان الهدنة.

ولم يتمسك الطرفان بالاتفاق لمدة طويلة، حيث عادت الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل بين الطرفين، الأمر الذي أسفر عن سقوط الضحايا من الجانبين.