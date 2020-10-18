ترامب يرتكب خطأ محرجا خلال خطابه الانتخابي

وقال ترامب: "أنا أحب رئيس الوزراء ماكرون حقا، لكنني سألته ذات مرة كيف تسير الأمور بشأن الاتفاقية (اتفاقية باريس للمناخ) هناك؟... وتبين أن الاتفاق لا يسير على ما يرام".

ويشغل جان كاستكس منصب رئيس وزراء فرنسا، وقد تم تعيينه في هذا المنصب من قبل إيمانويل ماكرون نفسه.

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ في أغسطس/آب. تم التوقيع عليها في عام 2015 وكان من المقرر تخصيص 100 مليار دولار للدول النامية لحل مشاكل المناخ. كما تنص الاتفاقية على ضرورة الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري لاحتواء الزيادة في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية.