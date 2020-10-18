فقدان 22 جنديا في انهيار أرضي بفيتنام

قالت الحكومة الفيتنامية إن انهيارا أرضيا بإقليم كوانج تراي في وسط البلاد أسفر عن فقد 22 جنديا على الأقل وذلك في ظل أسوأ فيضانات خلال عدة سنوات بالبلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وتسببت أمطار غزيرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول في فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة 64 شخصا على الأقل، ويتوقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الانهيار الأرضي ضرب ثكنات في وحدة تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش وذلك بعد أيام من مقتل 13 معظمهم جنود في انهيار أرضي آخر بإقليم ثوا ثين هيو، وفقا لـ "رويترز".

In #Vietnam, 22 soldiers were missing when a landslide hit the barracks of military unit in central province of Quang Tri todayhttps://t.co/qHqOPS5Q9I pic.twitter.com/jsJGuZLo5I — Radio Pakistan (@RadioPakistan) October 18, 2020

وكثيرا ما تتعرض فيتنام لعواصف أو فيضانات مدمرة بسبب طبيعتها وسواحلها الطويلة.