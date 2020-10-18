صحيفة: الصين تهدد واشنطن بعد مقاضاة مواطنيها في أمريكا

حذرت الحكومة الصينية واشنطن من أنها قد تحتجز أمريكيين في الصين، ردا على ملاحقة وزارة العدل الأمريكية باحثين صينيين منتسبين للجيش، وذلك بحسب تقرير إعلامي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة إن مسؤولين صينيين وجهوا تحذيرات متكررة بهذا الشأن لمسؤولي الحكومة الأمريكية عبر قنوات متعددة.

وكانت مذكرة إرشادية لوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول حذرت من السفر إلى الصين، قائلة إن حكومة بكين تطبق الاحتجاز التعسفي وحظر المغادرة مع المواطنين الأمريكيين وغيرهم "لاكتساب ميزة في التفاوض أمام حكومات أجنبية".

وأحال البيت الأبيض أسئلة بهذا الشأن إلى وزارة الخارجية. وقالت الوزارة في بيان إنها أكدت "للحكومة الصينية - على أعلى المستويات - شعورنا بالقلق تجاه تعسف الصين في تطبيق حظر الخروج مع المواطنين الأمريكيين ومواطني دول أخرى، وسنواصل ذلك حتى نرى عملية تتسم بالشفافية والنزاهة".