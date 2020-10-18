أفغانستان... عشرات القتلى والجرحى في انفجار غربي البلاد

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى في انفجار بالقرب من مركز للشرطة في بلدة فيروزكوخ في مقاطعة غور غربي افغانستان إلى 12 شخصا، وأصيب اكثر من 100 شخص، وفقا لما ذكرته صحيفة "تولو نيوز" نقلا عن بيان لوزارة الداخلية .

وذكرت صحيفة "تولو نيوز" نقلا عن متحدث باسم الشرطة المحلية الأفغانية إن "الانفجار نجم عن سيارة مفخخة وحتى الآن لم تعلن أية جهة نشطة مسؤوليتها عن الانفجار".

ولقي سبعة جنود وخمسة من مسلحي حركة طالبان مصرعهم خلال اشتباكات مسلحة في منطقة إمام صاحب بمقاطعة قندوز شمالي أفغانستان ليلة السبت، وفقا لما أكده مسؤول محلي اليوم الأحد.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.