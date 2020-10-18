ظريف: تطبيع التعاون الدفاعي لإيران مع العالم انتصار لنهج التعددية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تطبيع التعاون الدفاعي لبلاده مع العالم، بدءا من اليوم، انتصارا لنهج التعددية وكذلك للسلام والامن في المنطقة.

وكتب ظريف تغريدة، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها "يوم مهم جدا للمجتمع الدولي –في معارضة محاولات الولايات المتحدة العدائية- الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والاتفاق النووي".

تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيودالمفروضةعلى التسلح في بلدي. ليس غريباً أن نعارض التسلح العشوائي فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الاخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائها الذاتي، اهدافنا سلمية و دفاعية دائما. — Javad Zarif (@JZarif) October 17, 2020

​وأضاف ظريف "تطبيع التعاون الدفاعي لإيران مع العالم بدءا من اليوم، يعد انتصارا لنهج التعددية وكذلك للسلام والأمن في منطقتنا".

وانتهت، اليوم، القيود التسليحية على إيران بعد 5 أعوام من الحظر، وفقا للمحلق 5 من الاتفاق النووي والملحق ب من القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015 بعد التوقيع على الاتفاق النووي.