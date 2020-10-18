أنقرة تحدث مناطق الإنقاذ بـ"المتوسط وإيجة" وترفض الانتقادات اليونانية

أعلنت أنقرة تحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحرين "المتوسط وإيجة"، لافتة إلى أن الانتقادات اليونانية لتلك الخطوة "لا تتماشى مع القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية".

أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت الخارجية التركية، في بيان، اليوم الأحد " قمنا بتحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحرين المتوسط وإيجه وفق الظروف الحالية".

وأضافت "إدعاءات اليونان التي ترى توسيع مناطق البحث والإنقاذ انتهاكا لسيادتها بعيدة كل البعد عن القانون والاعتبارات الإنسانية" مؤكدة أن "مناطق البحث والإنقاذ ليست مناطق سيادة وإنما مناطق خدمة".

يذكر أن البحرية التركية كانت قد أعلنت أنها سترسل سفينة التنقيب أورتش رئيس إلى شرق البحر المتوسط، لإجراء مسح زلزالي، الشهر الجاري، في خطوة قد تزيد من التوتر في المنطقة وبخاصة مع اليونان وقبرص.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان تركيا الأخير حول استئناف أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة قرب سواحل اليونان، في حين دعت باريس أنقرة إلى التوقف عن الأفعال "الاستفزازية" في شرق المتوسط.

وفي الثاني من أكتوبر الجاري كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على إمهال تركيا حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية، وتريد ألمانيا، التي تقود حتى الآن المحادثات الدبلوماسية مع أنقرة، منح فرصة للحوار بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.