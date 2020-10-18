الأول من نوعه... إسرائيل توقع اتفاقا نادرا مع دولة عربية

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، توصلها إلى اتفاق ثنائي مع دولة عربية يمنح حوافز وحماية لمن يستثمر منهما في بلد الآخر.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، في بيان، إن بلاده وقعت 99 اتفاقا لحماية الاستثمار، وإن هذا الاتفاق مع إسرائيل سيعزز العلاقات الاقتصادية ويشجع المنافسة ويزيد جاذبية الاستثمارات بين البلدين.

وهذا من أوائل الاتفاقات بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاقهما على تطبيع العلاقات في أغسطس/ آب، حسبما نقلت وكالة "رويترز". لا يزال يتعين إقرار الاتفاق من قبل وزيري المالية.

ويعد ذلك أول اتفاق من نوعه تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وسيصبح المعاهدة السابعة والثلاثين لإسرائيل بعد إبرامها لمعاهدات مع 36 دولة أخرى معظمها غربية كان آخرها مع اليابان في 2017.

وينص الاتفاق على أن يكون المستثمرون محميين من التغييرات التعسفية في اللوائح والأوضاع السياسية وسيكونون قادرين على تحويل الأموال إلى خارج البلاد إذا لزم الأمر، ما قالت إسرائيل إنه يدعم ثقة المستثمرين.

وقالت وزارة المالية الإماراتية إن الاتفاق يحمي الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي وتجميد الأصول، كما يتيح إنشاء استثمارات مرخصة وتحويل الأرباح والعائدات بعملات قابلة للتحويل.

وقعت إسرائيل مع الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.