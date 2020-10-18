غانتس: نعمل على منع تمدد إيران وتسليحها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بلاده ستعمل على منع تمدد إيران وتسليحها بالتنسيق مع الشركاء القدامى والجدد.

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، تعليقا على انتهاء جميع قيود حظر التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية على إيران.

وتعهد غانتس في تغريدته بمواصلة العمل مع حلفاء بلاده من أجل منع تسلح إيران وتمددها في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن إيران تمثل مشكلة للمنطقة وللعالم بأسره.

כשר ביטחון אמשיך להוביל את הפעולות הנדרשות למניעת ההתפשטות וההתחמשות האיראנית עם שותפותינו הוותיקות וגם החדשות. כל מדינות העולם צריכות להירתם למאמץ החשוב הזה. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 18, 2020

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "مع انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران اليوم، يجب أن نكون أقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى. لم تكن إيران تمثل في يوم من الأيام مشكلة لإسرائيل فحسب، لكنها أولا وقبل كل شيء، مشكلة عالمية وإقليمية".

وتابع غانتس "كوزير للدفاع، سأستمر في اتخاذ أي إجراءات ضرورية مع شركائنا القدامى والجدد لمنع التوسع والتسليح الإيراني. يجب على جميع البلدان أن تشارك في هذا الجهد المهم".

سبق أن أعلنت إيران، اليوم الأحد، انتهاء جميع قيود حظر التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية عليها، لتكون قادرة بدءا من اليوم على توفير أي أسلحة ومعدات لازمة من أي مصدر كان ومن دون أي قيود قانونية.