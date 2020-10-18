إيران... ضبط 30 طنا من المخدرات وتفكيك 29 عصابة سطو

أعلنت قوى الأمن الداخلي للشؤون التنسيقية الإيرانية، ضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات وسلع مهربة بقيمة 1400 مليار ريال وتفكيك 29 عصابة سطو وإعادة 383 مليار ريال من الممتلكات المسروقة، في محافظة أصفهان، خلال النصف الاول من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء فارس، اليوم الأحد، عن العميد محسن عقيلي مساعد قائد قوى الأمن في المحافظة قوله إن: "أمن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية نعمة كبيرة لقوى الامن الداخلي."

وخاطب منتسبي هذه القوة قائلا: "احرصوا على المثابرة على طريق الحق وحماية النظام والقيم الإسلامية ودماء الشهداء والدفاع عن النهج الذي ضحى من أجله الزملاء بأرواحهم لتوفير الأمن في البلاد ".

وأضاف عقيلي:" في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، تعد البصيرة والرؤية الثاقبة والإخلاص في العمل والخدمة الصادقة ومن دون منّ للمواطنين من أهم الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها عناصر قوى الامن الداخلي."

وبحسب الوكالة فإن إيران في طليعة الدول التي تكافح ظاهرة تهريب المخدرات، وقدمت أكثر من 4 آلاف شهيد في مواجهة عصابات تهريب المخدرات التي تستخدم الاراضي الإيرانية كمعبر إلى البلدان الأوروبية.

وذكرت أن تقرير للأمم المتحدة أظهر أن 75٪ من الأفيون و61٪ من المورفين و17٪ من الهيروين في العالم يتم ضبطها في إيران.