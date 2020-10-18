الشرطة في أستراليا تفاجئ بنصف طن من الكوكايين داخل شحنة موز

يواجه رجل من سيدني الأسترالية، عقوبة السجن مدى الحياة، بعدما اكتشفت الشرطة الفيدرالية كميات هائلة من مخدر الكوكايين بقيمة 248 مليون دولار مخبأة بين منتجات فواكه مجمدة قادمة من البرازيل.

وصادرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وضباط قوات الحدود 552 كليوغراما من المخدرات مخبأة بين الألواح الحاملة لعبوات الموز، وموسومة بصور حيوان الكوالا في سيدني يوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

كما اعتقلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 68 عاما في فورستفيل، شمال غربي المدينة، بعد بلاغ من السلطات الأمريكية بشأن الشحنة، التي وصلت إلى أستراليا في 21 سبتمبر/ أيلول.

ووجهت الشرطة للمتهم الرئيسي تهمة محاولة استيراد كمية تجارية من المخدرات الخاضعة للرقابة عبر الحدود، وحيازة كمية تجارية من المخدرات التي يتم استيرادها بشكل غير قانوني والخاضعة للرقابة عبر الحدود. كلتا الجريمتين يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

قال رئيس مباحث الشرطة الفيدرالية، جيفري تورنر، إن القيود الحدودية لجائحة "كوفيد- 19" لم تمنع الجماعات الإجرامية من تجربة مجموعة من الأساليب لجلب المخدرات غير المشروعة إلى أستراليا.

وأضاف: "جماعات الجريمة المنظمة وشركائها، يخاطرون بشكل أكبر، ويتطلعون إلى نقل المزيد من البضائع غير المشروعة بكميات كبيرة نتيجة الإغلاق العالمي".