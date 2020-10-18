دوي انفجار قوي بالقرب من ستيباناكيرت والدفاعات الجوية تفتح نيرانها

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن صوت انفجار مدوي سمع في العاصمة ستيباناكيرت، وشوهد وميض في موقع الانفجار.

ولا يزال صوت الانفجار مجهولاً، فيما أطلقت الدفاعات الجوية نيرانها ولم يتم التأكد من إصابتها لأي هدف. وفي الوقت نفسه، سمع صوت طائرة بدون طيار تحلق في السماء فوق ستيباناكيرت. أطلق الدفاع الجوي للمدينة عدة رشقات نارية تجاهها.

وأفاد جيش الدفاع في جمهورية ناغورني قرة باغ، اليوم الأحد، عن تدمير طائرتين بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية.

وجاء في بيان منشور على صفحة فيسبوك الخاصة بجيش قرة باغ، اليوم الأحد أنه:

"على الرغم من الاتفاق الجديد بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، حاول العدو خلال النهار انتهاك المجال الجوي لأرتساخ (تسمية ذاتية لقرة باغ) بمركبات جوية بدون طيار. وبعد أن سجلت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع بنجاح تحليق طائرات العدو بدون طيار، تم إسقاط طائرتين بدون طيار".

واتهمت أرمينيا صباح اليوم الأحد، أذربيجان بخرق الهدنة الإنسانية في إقليم قره باغ، وشن ضربات مدفعية وصاروخية على أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الأحد، إن أذربيجان قامت بإطلاق النار باتجاه الشمال في خرق لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأمس السبت، أعلن السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية ناغورني قره باغ المعترف بها من طرف واحد، فهرام بوغوسيان، إنه من الساعة 00:00 يوم 18 أكتوبر، ستدخل الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والتي وافقت عليها سلطات أرمينيا وأذربيجان.