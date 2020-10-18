"بوزن 12 ألف رطل"... انفجار قنبلة "الزلزال" ألقتها بريطانيا في الحرب العالمية الثانية... فيديو

وكانت القوات الملكية البريطانية قد ألقت في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية قنبلة عرفت باسم "تال بوي"، والتي أطلق عليها لقب "الزلزال".
ويعتقد أن القنبلة قد استخدمت في غارة نفذتها القوات البريطانية ضد السفينة الألمانية "لوتسو".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البولندية، إن البحرية البولندية حاولت نزع فتيلها يوم الثلاثاء الماضي عن طريق الاحتراق، وهي طريقة تتضمن تسخين مادة متفجرة حتى تحترق، بدلاً من تفجيرها.
لكن القنبلة انفجرت في القناة بالقرب من مدينة سونيوجسي الساحلية، مما أدى إلى تصاعد عمود ضخم من المياه.
#Tallboy, the largest unexploded #WWII bomb detonated💣— Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) October 14, 2020
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Lt Cmdr G.Lewandowski, 8th Coastal Defence Flotilla: The deflagration process turned into detonation. The object can be considered neutralised, it will not pose any more threat to the Szczecin-Swinoujscie shipping channel. pic.twitter.com/xHkRzAaONn
ونوه المتحدث إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار، مضيفًا: "كل خطوة في العملية كانت تحت السيطرة".
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن عملية إزالة القنبلة بدأت يوم الاثنين الماضي، حيث بدأت القوات البحرية بنقل السكان وأرسلت غواصين لتقييم الوضع في المنطقة.
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