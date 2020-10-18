بعد تهديدات أمريكية... إيران تكشف خطوتها التالية في مجال التسلح وتذكر بقدراتها الصاروخية

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، الأحد، إنه لا يوجد أحد في العالم، اليوم، يشكك بالقدرة الصاروخية لبلاده بما في ذلك أعداء طهران، على حد قوله، متوقعا توسع تجارة السلاح الإيرانية.

طهران- سبوتنيك. وأكد حاتمي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، أن مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لطهران عقب انتهاء حظر التسلح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إيران اليوم.

وقال حاتمي: "مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لنا بعد رفع الحظر اليوم، والعديد من الدول تواصلت معنا منذ عام وتفاوضنا معها من أجل تصدير واستيراد السلاح".

وأضاف: "لقد أدرك الأمريكيون أنه لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء تجاهنا دون دعمنا، وإنه لأمر مرير على الأمريكيين أن نصل لهذه القدرة ونحن تحت العقوبات"، مشددا أنه "لا يوجد أحد اليوم يشكك بالقدرة الصاروخية لإيران حتى أعداءها".

وتابع حاتمي: "أراد الأمريكيون أن يحقروا شعبنا من خلال سلب حقنا في الصناعة والاستيراد والتصدير التسليحي، ولكن منذ اليوم يحق لنا توفير ما نحتاجه من العالم من الأسلحة وما يحتاجه الآخرون منا نستطيع بيعه لهم".

في وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بيع الأسلحة لإيران ينتهك قرارات الأمم المتحدة وسيؤدي إلى عقوبات، محذرا الدول والكيانات والأفراد من الانخراط في أنشطة تسلح مع طهران.

وأضاف بومبيو في بيان: "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل رئيسي في توريد أو بيع أو نقل أسلحة تقليدية إلى إيران أو منها".